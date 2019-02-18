غدًا – إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات الصحفيين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - تعقد اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين،برئاسة جمال عبدالرحيم، إجتماعًا مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس،في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 20 فبراير 2019 لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة ١مارس المقبل.

وصرح جمال عبدالرحيم ، أن اللجنة تناقش مع الزملاء المرشحين علي منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.

وأشار عبدالرحيم إلى أن النقابة في إنتظار رد مجلس الدولة لإنتداب (23) من المستشارين للاشراف الكامل علي عمليتي التصويت والفرز بلجان النقابة العامة بالقاهرة وعددها(22) لجنة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

وقال إن اللجنة العليا المنظمة للانتخابات ستعقد اجتماعًا في حضور الإدارة القانونية للنقابة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء 19 فبراير لفحص الطعون المقدمة ضد ترشح بعض الزملاء الصحفيين يعقب الاجتماع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.