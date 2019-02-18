برج العرب يستقبل مباراة الإسماعيلي والجيش في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على طلب النادي الاسماعيلي، بإقامة مباراته أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري في الساعة الثالثة عصراً، ضمن الجولة 24 لدوري القسم الأول، باستاد الجيش ببرج العرب. وجاء القرار لاقامة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير بنفس الملعب.

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