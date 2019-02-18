نائب وزير التعليم: 171 ألف متقدم لشغل وظيفة معلم فصل

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 03:56 مساءً - قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة حددت 20 تخصص بمسابقة العقود المؤقته، وجاء في مقدمة التخصصات الأكثر تجاوباً هي معلم الفصل حيث بلغت ١٧١ ألف متقدم، ويليه تخصص اللغة الإنجليزية ٢٥ ألف متقدم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام وزارةالتربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.

وأكد عمر الاعلان شمل بعض الشروط منها التربوى وغير شاغلي الوظائف الحكومية تعاقد او تعيين، وذلك لأن في المسابقات الماضية، تمت ملاحظة ان المتقدمين للمسابقة، معينين في أماكن أخرى، مضيفاً أن التعيين سيكون علي مستوي المدرسة، وهذا علاج للمسابقة السابقة، ويعتبر ذلك كان من أهم شروطه أن المتقدم شرط أن يكون من أبناء الحي التابع له الإدارة التعليمية.

وأضاف نائب وزير التعليم، بعض الإناث ليس لديهن خدمة عامة، ولكن الخدمة العامة شرط اصيل من شروط المسابقة ولابد من وجود شهادة اجتياز الخدمة العامة وهكذا الذكور التجنيد.