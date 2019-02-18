آخرها "ناسيني ليه".. مدن مصرية في أعمال فنية كما لم ترها من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نيرمين الجلاد:

يحلم معظم المصريين بالسفر للخارج بهدف السياحة والتمتع بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة، لكن هل فكَّرت بالتجول أولًا داخل مصر واكتشاف الأماكن السياحية الرائعة التي قد تراها للمرة الأولى؟

نجحت بعض الأعمال الفنية في إظهار جمال بعض الأماكن المصرية، وحصلت على تفاعل عال من المشاهدين، وحرص البعض على زيارة هذه الأماكن، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" أهم الأعمال الفنية التي ظهرت مصر كمالم ترها من قبل:

1- عروس البحر المتوسط في كليب "ناسيني ليه"

بين جمال طبيعتها الساحرة وبحرها الرائع جذبت مشاهد الإسكندرية أنظار الجميع في كليب تامر حسني الجديد "ناسيني ليه"، وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي شبهها البعض بالدول الأوربية، خاصة بعد أن حرص المخرج سعيد الماروق على إبراز أهم المعالم السياحية الموجودة بها، لدعم السياحة وإظهار جمال مصر.

ومدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، وأهم مصيف لدى مختلف الأسر المصرية على مر الزمان، بل ما زالت المصيف الأول المفضل لهم، حتى في أجواء الشتاء والمطر هي الاختيار الأمثل للتنزة.

2-بورفؤاد في مسلسل "ليالي أوجيني".

تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، وتميز بجمال المناظر الطبيعية الرائعة لمدينة بور فؤاد، التي صوِّرت فيها أغلب الحلقات.

وتعلق المشاهدون بمدينة بورفؤاد لأنها تشبه الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل في الأربعينيات، حيث الأماكن الجذابة، والشوارع الهادئة، بالإضافة إلى الجنسيات المتعددة الموجودة في ذلك الوقت.

أنشئت "بورفؤاد" عام 1920، إذ كان يعيش بها الأجانب الذي يعملون في ورش شركة قناة السويس. سميت المدينة بهذا الاسم نسبة إلى الملك فؤاد الأول، وصممت على الطراز الفرنسي، حيث إن معظم مبانيها متراصة على شكل فيلات قصيرة، كما تتميز بالمساحات الخضراء الكبيرة، والميادين واسعة.

3-أسوان في "جراند اوتيل"

داخل فندق "كتراكت" في أسوان، دارت أحداث المسلسل الذي حرص على إبراز الطبيعة الخلابة، ما جذب الجمهور إلى زيارة معالم هذا المكان.

وحاز المسلسل على إعجاب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم تداول بوست جاء فيه "فندق كتراكت في أسوان كومبليت كل الغرف من دلوقتي ولمدة 3 شهور بسبب مسلسل جراند أوتيل اللي اتصور فيه مع إنه دا مش سيزون أسوان أبدا، ويا ترى فهمنا إزاي السياحة في تركيا انتعشت 200% من بعد مسلسلات التركية ما غزت السوق العربي".

ويعتبر فندق كتراكي واحد من أعرق الفنادق التاريخية في العالم، ومن أهم معالم أسوان السياحية لامتلاكه موقعًا استراتيجيًا الذي يطل مباشرة على نهر النيل، واعتمد المسلسل على إبراز معالم المحافظة كما لم يراها البعض من قبل، وكان سبب في ترويج السياحة بها.

4-كليب "القاهرة"

من أعلى روف أحد فنادق القاهرة، حرص كليب "القاهرة" الذي جمع بين محمد منير وعمر دياب، على إظهار جمال وسحر القاهرة، وركّز على جمال نهر النيل وخاصة في المساء، وروعة برج القاهرة.