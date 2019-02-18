محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي أطلقت وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، مطلع الأسبوع الجاري، حملة للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.. في هذا التقرير نستعرض أسباب الإصابة بالأنيميا وعلاماتها، وعلاجها. لمزيد عن أنيميا نقص الحديد.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر أنيميا نقص الحديد.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.