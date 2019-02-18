تعرض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لسخرية كبيرة، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مُباراة فريقه أمام نادي إنبي، أمس، وذلك بعدما راوغه الكونغولي فرانك لاعب إنبي ليسقطه أرضًا داخل الملعب.
وهو ما أثار هجوما شديدا ضد اللاعب على "السوشيال ميديا"، في حين سخر منه البعض الآخر، ما دفع زوجته لمساندته على الفور.
ونشرت "إيمي"، زوجة "علاء"، صورة له على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "رايق ومسبب حرايق قلبي يا رب".
يذكر أن المُباراة كانت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك، ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب السخرية من مدافع الزمالك.. زوجة محمود علاء: "رايق ومسبب حرايق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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