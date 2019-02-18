جنيفر لوبيز تتألق بإطلالتين مختلفتين في ميامي

سافرت الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز إلى ميامي، لحضور احتفال عيد الحب مع صديقها أليكس رودريغيز، لكن رحلتها لم تنتهي بعد، حيث شوهدت النجمة، التي تبلغ من العمر 49 عامًا، وهي تتسوق في ميامي، السبت الماضي، مع توأمها ماكس وإيمي، البالغين من العمر عشر سنوات.

ولم ترتدي النجمة زيًا واحدًا، بل ارتدت عدة ملابس، والتي كشفت بها عن قوامها المتناسق وبطنها المسطح، وارتدت جنيفر، قطعتان من الملابس وهم طماق مع طبعات لزهور استوائية مذهلة وبلوزة صفراء قصيرة، كشفت عن بطنها المسطحة.

وأمسكت النجمة بيدها، حقيبة يد جلدية صفراء تتطابق تمامًا مع بلوزتها الصفراء، وعززت مظهرها الرياضي مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وارتدت جنيفر زوجًا كبيرًا من النظارات الشمسية العاكسة، وصففت شعرها البني في كعكة عالية.

واختارت ابنتها إيمي، زيًا أكثر لياقة ليوم حافل، حيث ارتدت قميصًا أبيض مخطط باللون الأسود مع تنورة فضافضة سوداء، وفي قدميها ارتدت زوجًا من أحذية "البوت" السوداء.

وفي وقت لاحق، شوهدت النجمة في مكان آخر في ميامي، ولكن هذه المرة مع شقيقتها وتوأميها، وارتدت جنيفر هذه المرة زيًا رياضيًا، مكون من طماق وبلوزة قصيرة باللون الرمادي، والذي أبرز قوامها المُذهل.

وقبل ذلك بيوم واحد، نشر صديقها السابق يانكي، صورة له مع ساعة "أوديمارس بيجيه رويال أوك"، التي تبلغ قيمتها 24 ألف دولار، وقد أعطته لوبيز إيهاها أيضًا في عيد الحب عندما كانا سويًا.

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