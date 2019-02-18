طريقة عمل الملوخية بالجمبري قي المنزل بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

نصف كيلو أوراق الملوخية، مجمدة او خضراء مفرومة ناعمة.

نصف كيلو جمبري، يفضل صغير الحجم أو متوسط.

1 بصلة وسط، مفرومة.

12 فص ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

3 ملعقة كبيرة سمنة، او زبدة.

2 كوب ماء، مغلية.

فلفل أبيض او فلفل اسود.

ملح.

طريقة التحضير:

1- يغسل الجمبري بالماء فقط وينظف من الخلف.

2- يهرس الثوم مع الكزبرة، توضع 1 ملعقة من السمن في القدر ثم يضاف البصل المفروم ويشوح دون أن يتغير لونه.

3- تضاف ملعقة-صغيرة من الثوم المفروم مع الكزبرة ويقلبوا حتى تشم رائحة الثوم.

4- يضاف الجمبري ويقلب لمدة 5 دقائق حتى يخرج ماؤه ويبدأ في تشرّب الماء ثانية.

5- نضيف الماء المغلي والملح والفلفل، ثم نضع الملوخية.

6- في هذه الأثناء، نضع السمن المتبقي في قدر على النار حتى يذوب ونضيف إليه باقي الثوم المفروم مع الكزبرة.

7- نضيف السمن فوراً إلى قدر الملوخية ونطفئ النار.

8- يقدم ساخناً مع الأرز الأبيض ويفضل الأرز المصري، أو الخبز الأسمر.