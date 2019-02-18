طريقة عمل الملوخية بالجمبري قي المنزل بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:
نصف كيلو أوراق الملوخية، مجمدة او خضراء مفرومة ناعمة.
نصف كيلو جمبري، يفضل صغير الحجم أو متوسط.
1 بصلة وسط، مفرومة.
12 فص ثوم مهروس.
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
3 ملعقة كبيرة سمنة، او زبدة.
2 كوب ماء، مغلية.
فلفل أبيض او فلفل اسود.
ملح.
طريقة التحضير:
1- يغسل الجمبري بالماء فقط وينظف من الخلف.
2- يهرس الثوم مع الكزبرة، توضع 1 ملعقة من السمن في القدر ثم يضاف البصل المفروم ويشوح دون أن يتغير لونه.
3- تضاف ملعقة-صغيرة من الثوم المفروم مع الكزبرة ويقلبوا حتى تشم رائحة الثوم.
4- يضاف الجمبري ويقلب لمدة 5 دقائق حتى يخرج ماؤه ويبدأ في تشرّب الماء ثانية.
5- نضيف الماء المغلي والملح والفلفل، ثم نضع الملوخية.
6- في هذه الأثناء، نضع السمن المتبقي في قدر على النار حتى يذوب ونضيف إليه باقي الثوم المفروم مع الكزبرة.
7- نضيف السمن فوراً إلى قدر الملوخية ونطفئ النار.
8- يقدم ساخناً مع الأرز الأبيض ويفضل الأرز المصري، أو الخبز الأسمر.
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