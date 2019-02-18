صوفيا ريتشي تظهر بإطلالة أنيقة أثناء حضورها عرضًا لليخوت

ظهرت عارضة الأزياء الأميركية صوفيا ريتشي، وصديقها النجم سكوت ديسك، السبت، كما هو مُتوقّع بحضور جاذب للأنظار، أثناء حضورهما عرضًا لليخوت في فلوريدا الأميركية.

وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عاما، فستانا قصيرا أبيض اللون، بينما جذبت عدسات المصورين التي التقطت لها صورا رائعا وهي تمشي على جانب الميناء في ميامي.

وتناسب فستان ريتشي الأبيض الضيق مع الأجواء البحرية وسط القوارب، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق والمثير، وصففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأشقر على هيئة ذيل حصان بسيط، والذي انسدل بسهولة أسفل ظهرها.

وأخفت صوفيا ابنة المغني الشهير ليونيل ريتشي، عينيها بنظارة شمسية سوداء، وأضافت الإكسسوارات الأنيقة والأقراط الذهبية، كما ظهر سكوت ديسيك بإطلالة مذهلة حيث اختار بنطالا متوسط الطول باللون البني وقميص ب اللون الأصفر النيون، كما كان مرتديا نظارة شمسية ذات ذوق رفيع وأضاف لمسة رياضية إلى إطلالته عمن خلال زوج من أحذية الجري "نايكي" البيضاء الأنيقة.

نشرت ريتشي وحبيبها، سكوت ديسك، صورا ومقاطع فيديو من أحدث عطلة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتفل الاثنان بعيد الحب للعام الثاني على التوالي معا يوم الخميس في سان دييغو.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

مجموعة "نايكي" تطلق أحجبة "نايكي برو" المذهلة

حجاب "نايكي" التقني يجذب كبار الرياضيات حول العالم