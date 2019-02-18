"عندك التهابات": لماذا عليك حلق ذقنك على معدة فارغة؟.. خبيرة ألمانية تقدم نصيحة ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر الرجل بحلاقة ذقنه صباحًا على معدة فارغة للحد من خطر تعرض البشرة لجروح.

وأوضحت هوبر، أن البشرة تصبح أقل مرونة وأكثر حساسية في وقت لاحق من اليوم، كما أنه بعد تناول وجبة الإفطار يرتفع معدل ضربات القلب بسبب نشاط الجهاز الهضمي، وبذلك يزداد تدفق الدم في البشرة، ومن ثم يرتفع خطر تعرض البشرة لجروح.

وللحد أيضا من خطر الجروح تنصح هوبر باستعمال الماء الدافئ بدلًا من الماء البارد؛ إذ يعمل الماء الدافئ على توسيع المسام، ومن ثم يمكن حلاقة الذقن بصورة أفضل.

وبعد حلاقة الذقن تنصح هوبر باستخدام مستحضرات After Shave مع البشرة الحساسة، في حين من الأفضل استخدام الكريمات مع البشرة الجافة، علما بأن مستحضرات الجل تتمتع بتأثير لطيف على البشرة.

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