انت الان تتابع تفاصيل خبر بنحو مليوني دولار.. "قطر الخيرية" تشيّد مجمعاً للأيتام بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - أعلنت جمعية "قطر الخيرية" أنها أنجزت نحو 80% من مشروع "مجمع طيبة للأيتام" بالعاصمة السودانية الخرطوم، والذي سيستفيد منه 400 يتيم.

وقالت الجمعية، في بيان، أمس الأحد: إن "تنفيذ مشروع مجمع الأيتام المتعدد الخدمات تبلغ تكلفته 10 ملايين ريال (ما يقرب من مليونين و800 ألف دولار) على مساحة 7720 متراً مربعاً".

وأضافت: إن "المشروع يهدف إلى توفير بيئة تربوية وتعليمية وصحية واجتماعية للأيتام، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ويُتوقع أن ينتهي بصورة كاملة في مايو المقبل".

وأوضحت الجمعية أن "المشروع يتكون من مَدرسة تعليم أساسي، ومَدرسة ثانوية، وسكن للأيتام، وقاعة أنشطة، ومركز صحي، وملاعب رياضية".

ويوفر المجمع كل أوجه الرعاية التي يحتاجها اليتيم من صحة وتعليم وإيواء وتثقيف ورياضة وتأهيل وتدريب وتطوير.

ويضم المجمع كثيراً من البرامج والمرافق التي تسهم في تنمية قدرات اليتيم وتهيئته لمواجهة الحياة ومتغيراتها، وتساعده على الاعتماد على النفس، حسب الجمعية.

ويبلغ عدد اليتامى المكفولين لدى "قطر الخيرية" بالسودان 13 ألفاً و117 يتيماً.

وأطلقت الجمعية عام 2013 "مبادرة رفقاء"، لتكون مظلة عالمية لرعاية اليتامى، والتي أسهمت في رفع عدد المكفولين لديها إلى أكثر من 157 ألف يتيم ومكفول حتى نهاية العام الماضي.