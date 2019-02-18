انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل متظاهر اختناقاً في "الخرطوم بحري" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، مقتل شخص واحد من جراء اختناقه بالغاز المسيل للدموع، خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة الخرطوم بحري، ضمن احتجاجات مستمرة تشهدها البلاد منذ شهرين تقريباً.

وجاء في بيان قصير صدر عن اللجنة ونشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الرجل المتوفى يدعى "أبو بكر عثمان يوسف"، ويبلغ 62 سنة من العمر.

وأكدت أن الرجل لقي مصرعه من جراء اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن على المتظاهرين، بعد فشل كل محاولات إسعافه بمستشفى الخرطوم بحري.

وانطلقت مظاهرة ظهر اليوم في المدينة استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" للتظاهر، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، في حين تقول المعارضة إنهم 50 قتيلاً.