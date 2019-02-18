وزارة الزراعة: بيع منتجات مشروع “غرب المنيا” بسعر التكلفة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من مشروع “غرب المنيا”، هو لفت نظر المستثمرين لوجود أرض يمكنها إنتاج خير يساعد في سد حاجة المواطنين، وكانت الصوب الزراعية والزراعات المكشوفة شئ “مبهر”.

وأضاف “القرش” في مداخلة مع ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “cbc” الفضائية، أن الوزير سمح بتشجيع المستثمرين لزراعة بنجر السكر في هذه الأراضي، موضحا أنه سيتم بيع المحاصيل التي تم إنتاجها من هذه الأرض بسعر التكلفة وهامش ربح بسيط، تسهيلا على المواطنين ولتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الوزير متبني فكرة تقليل حلقات التداول لضبط الأسعار بسعر قابل للجمهور.

وأشار إلى أنه تم بيع محاصيل الطماطم، والكرنب بسعر التكلفة وتم بيع كل الكميات المطروحة في وقت قصير، مشددًا على أنه تم عمل دراسات كثيرة من الخبراء لوضع المحصول الأنسب لهذه الأرض، والأكثر جدوى اقتصاديا.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توفير الطماطم بسعر ثلاثة جنيهات، وأيضا توفير الكرنب والبرتقال وغيرها من المحاصيل بتخفيض يصل إلى 50%، وستكون السيارات موجودة بشكل يومي أمام وزارة الزراعة في الدقي، وهناك توجه لعمل منافذ متوسعة لأخذ المنتج من الفلاح وعمل إعادة تعبئة وبيعه بشكل مباشر، لافتا إلى أن هذا المشروع موجود ويتم العمل عليه.