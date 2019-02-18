خالد أبو بكر: “المصريين مكملين.. ومش هنرجع خطوة للوراء”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، شهداء هجوم سيناء الإرهابي، مشيرا إلى أن المصريين قرروا أن يتغلبوا على الموت بمزيد من الحياة.

وأشار “أبو بكر”، خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، إلى أن عزيمة المصريين لم تقل يوم واحد منذ بداية حربها على الإرهاب، مضيفا: “إحنا مش هنتعب.. المصريين مكملين، ومش هنرجع خطوة للوراء، ومش هنبكي وهنشتغل”، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة لدورهم في دحض الإرهاب.

هذا وقد أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء أمس السبت، والذى تصدى له جنود القوات المسلحة بكل بسالة، بينما قدم آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن الغالي.

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