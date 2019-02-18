حقيقة زيادة بدل العدوى للأطباء جنيهان

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

نفت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، زيادة بدل العدول للأطباء من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، معقبة: “حتى الـ 2 جنيه زيادة في بدل العدوى طلعوا إشاعة”.

وأضافت “مينا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أن الأطباء يعملوا في ظروف شديدة القسوة والإهانة، وهناك حوادث تعدي على الأطباء شبه يومية، وبعض الأطباء فقدوا الثقة في إيجاد حل، ونحن وصلنا لدرجة من الإحباط قاتلة لدى الأطباء.

وشددت عضو مجلس نقابة الأطباء، على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء بداية من الأجور، بحيث يتم صرف بدل العدوى وفقًا لحكم المحكمة الصادر، وإعطاء أموال نبطشية جيدة، فاعتبار أن بدل النبطشية 45 جنيه في 12 ساعة شئ هزلي، ولابد أن تحدد أموال النبطشية حسب مدتها مابين 300-500 جنيه، وأن تنفذ وزيرة الصحة قرار تحمل نفقات الدراسات العليا للأطباء.

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