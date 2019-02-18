بالفيديو..عمرو الليثي يعقد قرآن طليقين على الهواء

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - انجي بيومي

تمكن الإعلامي عمرو الليثي، من خلال برنامج “واحد من الناس” على شاشة النهار، من الصلح بين طليقين من خلال جلسة انتهت بعقد قرانها على الهواء بعد أن أعاد الزوج زوجته إلى عصمته.

وأحضر البرنامج مأذونا شرعيًا ليعقد قرانهما للمرة الثانية على الهواء وكان الشهود من طاقم تصوير البرنامج.

وتعهد عمرو الليثي، عن تكفل البرنامج ومستلزماتهما إلى حين أن تتيسر أمورهم.