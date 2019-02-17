منها الآيس كريم.. أطعمة وعناصر غذائية تزيد فرصة الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

هناك العديد من القواعد الخاصة بالأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الحمل والأطعمة التي يجب تجنبها، ولكن ماذا عن النساء اللاتي يخططن للحمل؟ هل هناك أطعمة يمكنها أن تزيد من فرصة حدوث الحمل؟.

الإجابة هي نعم.. فهناك العديد من الأطعمة التي تزيد من خصوبة المرأة وتجعلها مستعدة للحمل والتي يجب ضمها للنظام الغذائي في مرحلة التخطيط للحمل، كما ينصح موقع "Parents".

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