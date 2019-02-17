أزياء برادا هوس النجمات الجديد ..فما هو السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 10:33 مساءً - تعشق النجمات تصاميم دور الأزياء العالمية، حيث ينتظرن المناسبات الكبيرة والمهمّة ليتألقن بهذه التصاميم من فساتين وتايورات وبدلات وغيرها، ومؤخرًا لاحظنا أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا وخاصًّا منهنّ بدار “برادا” Prada، المعروفة بتقديمها في كل موسم أزياء مميزة ومبتكرة، تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الناعم المستوحى بشكل أو بآخر من حقبة الخمسينيات، وهذا ما يعطي النجمات تألقًا خاصًّا ومميزًا يذكّرنا بالعصر الذهبي.



أزياء برادا بأسلوب النجمات المميز:



بوبي ديليفينغ في فستان زهري من برادا:



اختارت بوبي ديليفينغ Poppy Delevingne اطلالة أنثوية وناعمة مستوحاة من الخمسينيات، عبارة عن فستان باللون الزهري الفاتح بقصة الأوف شولدرز من “برادا” Prada، محدد الخصر وطوله يصل حدّ الكاحل، نسقت معه كلاتش أنيقًا باللون الزهري أيضًا، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وزينت اللوك ببعض المجوهرات اللافتة.





كيرا نايتلي في فستان من التول الرمادي:



كيرا نايتلي Keira Knightley دائمًا تختار اطلالات أنثوية ناعمة، وقد شاهدناها في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء في فستان ناعم من التول الرمادي الناعم من “برادا” Prada، من دون أكمام، محدد الخصر ومزين باكسسوار من الكريستال مع تنورة منفوشة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الساتان باللون الفضي.







جوليان موور في اطلالة راقية باللون الأسود من برادا:



جوليان موور Julianne Moore من أكثر نجمات جيلها أناقة، حيث تختار دائمًا التصاميم الراقية والفاخرة، ومؤخرًا شاهدناها على السجادة الحمراء في فستان ناعم ماكسي باللون الأسود، اختارته من برادا” Prada من دون أكمام، وبقصة منسدلة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.







كاتي هولمز في بدلة رسمية من برادا:



كاتي هولمز Katie Holmes اختارت في إحدى المناسبات اطلالة لافتة من “برادا” Prada، كانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الرمادي، مؤلفة من بليزر وبنطلون زُيّنا بالريش بأسلوب عصري ومبتكر، وقد نسقت معها شنطة يد، وحذاءً باللون الأسود.





تصماميم برادا Prada مميزة وعصرية وفيها لمسات من الأنوثة، وهذا هو سر هوس النجمات بها.

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