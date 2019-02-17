عبايات شبابية من يارا النملة لإطلالة أصغر سنًّا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 10:33 مساءً - بالرغم من اهتمامها وتركيزها بعالم الجمال، إلا أنّ خبيرة المكياج السعودية يارا النملة، قد لاحظنا مدى اهتمامها مؤخرًا بعالم الموضة والأزياء، بخاصة باطلالتها بـ العبايات التي تتمتع بذوق شبابي عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور انستقرام، والتي لاقت الكثير من إعجاب متابعيها، اخترنا لكِ بعضًا منها لتستلهمي منها اطلالاتِك.



تتمتع يارا ببشرة خمرية وملامح شرقية، يناسبها كثيرًا العبايات المخملية بخاصة اللون الأبيض والكريمي، لذلك بدت أنيقة وناعمة بالعباية البيضاء، مع الكشكش على الأكمام، اعتمدتها بالأسلوب الحيادي، بارتداء حذاء برباط الكاحل ذي لمسة أنثوية مثيرة، مع حجاب باللون الأبيض، واعتمدت على الشنطة الدلو الشفافة التي عبّرت عن خياراتها الشبابية والعصرية بشكل عام.



كما لفتنا العباية الكاجوال المستوحاة من الملابس الرياضية، والتي ارتدتها يارا مفتوحة، ولكنها نسقتها بطريقة جنونية مع الحذاء المثير نفسه برباط الكاحل، كان سيناسبه أكثر السنيكر الأبيض، بخاصة مع التوب والبنطلون الكاجوال بخامة القطن المريحة.



كونها خبيرة مكياج فهي تعرف جيدًا مدى أهمية اختيار الألوان في اطلالة الفتاة، لهذا أعجبنا اختيارها للسماوي الأزرق بـ العباية بخامة الستان الحريري، مع حجاب بدرجة أفتح قليلًا كان مثاليًّا للون بشرتها.



وكذلك الحجاب باللون الأحمر ولكنها اختارت الدرجة الهادئة منه، ليتناغم مع بشرتها أكثر، ونسقته مع حجاب أسود وصندل باللون ذاته، لاطلالة راقية تناسبكِ طوال اليوم، كما أنها تضيف لكِ لمسة شبابية، وتجعلكِ تبدين أصغر عمرًا، بتصميمها البسيط والهادئ.



اعتماد بعض الخامات العصرية والرائجة بموضة العبايات، خيار ذكي لمن يسيرون بثقة بطريق الأناقة، كاختيار يارا النملة للعباية بخامة الشبيكة المثقوبة، والتي سنجدها كثيرًا بالفترة المقبلة، بخاصة بفصل الصيف، مع حزام الخصر المصنوع من الجلد، لموديل مترف وغني، يمكن معه أن ترتدي كلتش ملونًا يلفت الأنظار، ولا تنسي الكعب العالي.

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