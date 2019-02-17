بالفيديو.. فياريال يُهين إشبيلية بالثلاثة في الليجا الإسبانية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - بعد 10 مباريات لم يتذوق فيها الفريق طعم الفوز في الدوري الاسباني الدرجة الأولى، تمكن فياريال من تحقيق فوز ثمين في مباراة الجولة الرابعة والعشرون من البطولة التي جمعته على ملعب لا سيراميكا مع ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-0.

فياريال بهذا الإنتصار رفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن عشر في الترتيب، ليقترب أكثر من سيلتا فيغو وبلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد فريق إشبيلية بعد الخسارة عند 37 نقطة، ليبقى متواجداً في المركز الرابع في الترتيب.

وضع قلب الدفاع، الفارو سوبيرون الغواصات الصفراء في المقدمة عند الدقيقة العشرون من المباراة، بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية على الجهة اليمنى، قابلها سوبيرون برأسية رائعة في مرمى حارس الفريق الأندلسي توماس فاتشك.

وفي الدقيقة السادسة والأربعون سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني، بعد كرة بدأت من سانتي كازولا، وصلت لفيسنتي إيبورا الذي أوصلها بدوره إلى الكولومبي كارلوس باكا الذي مررها إلى الكاميروني كارل توكو إيكامبي الذي أحرز الثاني.

وفي الدقيقة السادسة والثمانون، في الوقت الذي كان إشبيلية يحاول تقليص الفارق، أطلق فريق فياريال رصاصة الرحمة بهدف ثالث من هجمة مرتدة أنهاها اللاعب الفونسو بيدرازا في مرمى الضيوف بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز فياريال ( 3-0 ).