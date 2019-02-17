بالفيديو.. باير ليفركوزن يعبر دوسلدورف بهدفين في الدوري الألماني

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - حسم فريق باير ليفركوزن مباراته أمام فورتونا دوسلدورف، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من البوندسليجا الألمانية.
جاءت أهداف باير ليفركوزن، عن طريق: كاي هافيرنز في الدقيقة 18، وليون بايلي في الدقيقة 66.
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