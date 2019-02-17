البشير: “السلطة” لم تكن يوما غاية والسودان سيخرج اكثر قوة

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، إن الحكم “لم يكن يوما غاية” لديه، مشيرا إلى أن السودان “سيخرج من أزمته أكثر قوة”، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي، أن “السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي”.

ولفت الرئيس السوداني إلى أن “ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة”.

وأشار البشير إلى أن “الذين يتحدثون الآن عن الحريات، يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية”.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر من العام الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة برحيل النظام، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق إحصاءات حكومية.

وتتهم الخرطوم جهات مرتبطة بالخارج بمحاولة جر البلاد إلى دوامة من العنف، فيما شدد البشير على رفضه حدوث أي تغيير إلا عن طريق الانتخابات.