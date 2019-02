تعرف على مجموعة عيد الحب من " تيفاني اند كو"

لمناسبة عيد الحب، تقدّم تيفاني أند كو، فرصة لتخصيص الهدية المثالية كما تتمناها كل سيدة. ويعتبر الحب تجربة فردية جداً، وليس هناك ما يعبّر عنه بصورة أفضل من تصميم من تيفاني أند كو، يزيّنه نقش محفور لرسالة خاصة. فعندما تعيشين الحب، يبدو العالم كله أكثر إشراقة، ومليئاً بالفرح والسعادة.

وتضم مجموعة تيفاني أند كو الجديدة الخاصة بعيد الحب : خاتم Tiffany Paper Flowers بتصميم مفتوح من البلاتينوم مع الألماس، إسوارة Tiffany T Two العريضة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مع الألماس، خاتم Tiffany T two من الذهب الوردي عيار 18 قيراط بترصيع من الألماس، عقد Tiffany Paper Flowers من البلاتينوم مع الألماس، إسوارة Tiffany HardWear من الذهب الوردي عيار 18 قيراط بترصيع من الألماس، قياس كبير، و خاتم Tiffany & Co. Schlumberger® Sixteen Stone من الذهب عيار 18 قيراط مع الألماس .

