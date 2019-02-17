بعد اعتذارها عن تمثيل واشنطن في الأمم المتحدة.. من هي هيذر نويرت؟

قررت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، سحب ترشحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد أن اختارها الرئيس دونالد ترامب لتولّيه.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هيذر نويرت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة اعتذرت عن الترشح، مشيرة في بيان لها إلى أن ترامب سيعلن قريبا عن مرشح جديد لهذا المنصب.

كما نقلت "الخارجية" قول "نويرت": "أنا ممتنة للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو على الثقة بي وعلى ترشيحي لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.. لكن الشهرين الأخيرين كانا مرهقين لعائلتي، وبالتالي ولمصلحة أسرتي اعتذر عن الترشح لهذا المنصب".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن هيذر نويرت بعد اعتذارها عن الترشح تمثيل واشنطن في الأمم المتحدة:

- ولدت في 27 يناير 1970 في ولاية إلينوي الأمريكية.

- درست "نويرت" بمدرسة كيث فيروكفورد بإلينوي، كما التحقت بكلية باين مانور في ضاحية تشيستنت هل، ثم بجامعة ولاية أريزونا.

- حصلت على بكالوريوس الآداب، ثم درجة الماجستير في الاتصالات من كلية ماونت فيرنون للنساء، كما نالت درجة الماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا.

- في مطلع عام 1996، التحقت نويرت للعمل كمراسلة أسبوعية في أحد البرنامج التليفزيونية، ثم انتقلت للعمل لصالحِ قناة "فوكس نيوز" من العام 1998 إلى 2005، حيثُ شغلت في البداية منصب مساهمة في القناة لمدة ثلاث سنوات، ثم مراسلة لمدة أربع سنوات.

- وخلال الفترة ما بينَ 2005 و2007، شغلت نويرت مناصب عدة في برامج الأخبار، كما عملت كمراسلة لدى "إيه بي سي نيوز"، حيث ساهمت بالخصوص في برنامج "أخبار العالم الليلة" و"صباح الخير يا أمريكا".

- عادت هيذر لقناة "فوكس نيوز" في العام 2008، حيث شاركت في استضافة عدد من الضيوف في برنامج "القصة الكبيرة" حتى توقفه في العام 2008.

- وفي أكتوبر 2012، أصبحت مذيعة أخبار على قناة "فوكس آند فريند".

- تولت نويرت منصب المستشارة لعدد من الحكومات في الولايات المتحدة، إذ شغلت أول منصب بالحكومة لها في أبريل 2017، كمتحدثة باسم وزارة الخارجية، وعقدت أول مؤتمر صحفي بعد خمسة أسابيع من تاريخ تعيينها وبالتحديد في السادس من يونيو عام 2017.

- بعد إقالة ستيف جولدشتاين يوم 13 مارس عام 2018، تولت هيذر منصبه بالنيابة، فباتت بالتالي وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية والشؤون العامة.

- أعلنت هيذر في أبريل عام 2018 تأييدها للتدخل العسكري للتحالف بقيادة العربية السعودية في اليمن، كما أدانت النفوذ الإيراني الذي وصفتهُ بـ"الضار" في اليمن.

- علقت هيذر على احتجاجات غزة في مايو 2018، قائلة: "نحن نعارض اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.. لأنها لا تساعد لا حل القضية ولا الحصول على السلام".

- وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح نويرت، لتحل محل السفيرة نيكي هايلي التي قررت ترك منصبها في 9 أكتوبر الماضي.

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