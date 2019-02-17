نجل عمرو دياب يثير الجدل بنشر صورة تجمع "الهضبة" وزينة عاشور سويا

نشر عبدالله دياب، نجل الفنان عمرو دياب، صورة "عائلية"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتضمنت الصورة، "الهضبة" وزوجته في ذلك الوقت زينة عاشور، بالإضافة إلى عبدالله وشقيقتيه كنزي وجنا، في مرحلة طفولتهم.

وعلق "عبدالله"، على الصورة، موضحًا أنها أُلتقطت في 2005، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "إن شاء الله عمرو دياب يرجع تاني لزينة عاشور"، و"الله يجمعكم ويديم محبة"، و"عائلة عظيمة"، "ارجع لزوجتك وعيالك الناس النظيفة ربنا يرد لك عقلك".

وما تزال زينة عاشور ملتزمة الصمت تجاه كل الأخبار التي تتناول زواج دياب من دينا الشربيني، في ظل تداول أخبار عن انفصالها رسميا عن "الهضبة".

يذكر أن "عمرو ودينا" لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

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