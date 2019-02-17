بالصور| "شبيهة زوجته".. من هي السعودية آسيل عمران بطلة كليب تامر حسني الجديد؟

لفتت الفنانة أسيل عمران الأنظار، خلال مشاركتها في فيديو كليب "ناسيني ليه"، الذي حقق المليون ونصف مشاهدة، على القناة الرسمية للفنان تامر حسني، منذ طرحه بالأمس.

وأعرب العديد من نشطاء "فيس بوك" و"تويتر"، عن إعجابهم بالفيديو كليب، لافتين إلى التشابه الكبير بين "آسيل" وبسمة بوسيل زوجة تامر حسني.

رصد "هن" أبرز معلومات عن شبيهة زوجة تامر حسني في "ناسيني ليه"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- ممثلة ومطربة ومقدمة برامج سعودية.

2- هى الشقيقة الصغرى للإعلامية لجين عمران.

3- تزوجت الإعلامي البحريني خالد الشاعر 2008، ثم انفصلت عنه في 2012، وبعدها عادت إليه مرة أخرى، لينفصلان مجددًا في 2016.

4- قدمت مع "الشاعر" برنامج "هي وهو"، على قناة "أم بي سي"، خلال فترة زواجهما.

5- شاركت في حفل "جلوب سوكر" في يناير الماضي، بالغناء مع الفنان السعودي حمزة هوساوي، بحضور نجوم كرة القدم أبرزهم لاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلقت على مشاركتها قائلة: "تشرفنا حمزة وأنا أمس بالغناء في حفل جوائز كرة القدم العالمية في دبي ليلة جميلة تقدرو تتابعوها حالياً على قناتي على يوتيوب".

6- قدمت 3 ألبومات غنائية، وهم: "خجلانة"، و"الله يهنيني"، و"مو بالساهل".

7- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية العربية، أبرزهم: "غرابيب السود"، و"حياة ثانية"، و"لو باقى ليلة".

يشار إلى أن "أسيل" أشادت بالدور الذي قامت بتجسيده خلال الكليب، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسروا حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو إنهم ما حاربو عشان حبهم".

وتوجهت بالشكر لجمهورها، كما أشادت بتامر لمنحها الفرصة خلال هذا الكليب، وذكرت: "تامر شكرا كثيرعلى رقيك واحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق"، وتوجهت بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج سعيد الماروق.

ووجهت تحية خاصة لزوجة تامر حسني الفنانة بسمة بوسيل التي احتضنتها خلال العمل قائلةً: "وشكرا بسمة لأنك حسستيني إني في بيتي الثاني".

​