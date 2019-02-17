استشاري تجميل يوضح الطريقة الصحيحة للحصول على بطن مشدود

يقول الدكتور إبراهيم كامل استشاري جراحات التجميل والليزر، إن نحت الجسم رباعي الأبعاد أو كما يطلق عليه "4D" هو إجراء دقيق للغاية، يراعي جميع معطيات الجسم والتي يأتي على رأسها حركة العضلات، وتوقع بعدها فقدان الوزن، حيث يملك كل فرد مجموعة من المعالم التشريحية المختلفة التي تؤخذ بعين الاعتبار لضمان الوصول للنتيجة المطلوبة وهي بطن مشدودة وخصر نحيل.

وأكد "كامل"، في بيان له، أن نحت الجسم رباعي الأبعاد هو أحدث ما توصل إليه طب التجميل والرشاقة، ويطلق عليه رباعي الأبعاد لأنه يستعين بالطول والعرض والعمق، وأيضاً الحركة الديناميكية مما يجعل عملية شفط وتوزيع الدهون تنعكس بشكل واضح وطبيعي على جميع عضلات الجسم.

وأضاف أن من مميزات نحت الجسم رباعي الأبعاد أنه يعالج مظهر الجسم المصطنع "غير الطبيعي"، حيث يأخذ في الاعتبار شكل العضلات في حالة الحركة وليس فقط في حالة السكون لضمان شكل جسم متناسق وطبيعي.

وأكد "كامل" أن الطريقة التي يعمل بها نحت الجسم يتركز لخفض مستوى الدهون في الجسم، وإعادة تشكيل وتناسق منحنيات وعضلات الجسم الطبيعية لأنه يعيد توزيع الدهون في الجسم للوصول إلى الشكل المطلوب، على عكس تقنيات شفط الدهون التي لم تعد تمنح فعالية كبيرة، حيث يمكن إزالة الدهون بأمان من الطبقات العميقة والمتوسطة دون الإضرار بالأوعية الدموية أو الجلد، وكل ذلك خلال جلسة واحدة يتم بعدها الخروج في نفس اليوم.

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