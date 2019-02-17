خبيرة ألمانية: مفتاح الصحة والجمال في هذه الأكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف، إن بكتيريا الأمعاء تعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ إذ أنها تقي من الأمراض من ناحية، وتساعد على التمتع بالرشاقة وببشرة نقية من ناحية أخرى.

وأوضحت بيشوف، أن توازن بكتيريا الأمعاء يتعرض للاختلال بسبب التغذية غير الصحية كتناول الوجبات السريعة مثلًا، أو بسبب المضادات الحيوية أو وسائل منع الحمل الهرمونية، مما يمهد الطريق لأمراض خطيرة مثل داء كرون (التهاب الأمعاء) والسرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى زيادة الوزن ومشاكل البشرة.

ولدعم توازن بكتيريا الأمعاء تنصح بيشوف بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفواكه الطازجة كالبروكلي والكرنب والخرشوف والجزر والقرع العسلي والبطاطا الحلوة والتين والموز.

ومن المصادر الغنية بالألياف الغذائية منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات كالعدس والفاصولياء والبازلاء والحمص، بالإضافة إلى بذور القرع العسلي وبذور الكتان والمكسرات.