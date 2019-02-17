أسهل 5 طرق لنوم أفضل بدون أرق

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - يعد النوم من الظواهر الطبيعية الهامة التي يقوم بها الإنسان، لكن هناك عدد لا بأس به من البشر يعانون من الخمول والكسل يرجع أسبابهما لعدم النوم بشكل صحي.

وفيما يلي 5 طرق فعالة تضمن لك النوم بشكل أفضل، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية:

1) الظلام

يحتاج جسم الإنسان الى الظلام الذي يساعد في إفراز هرمون الميلاتونين المسئول على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فعندما يحيط الإنسان نفسه بالإضاءة الصناعية من شاشات الحاسوب والهواتف النقالة، يقل إفراز الميلاتونين، وبالتالي يقل إدراك المخ بحلول الليل، لذا يجب التأكد من أن غرفة نومك مظلمة وأنك لا تنظر إلى مصادر الإضاءة الساطعة في المساء، حاول أن تقلل الإضاءة في منزلك في آخر ساعة قبل النوم وتجنب النظر إلى شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة خلال هذا الوقت.

2) الإلتزام بمواعيد ثابتة عند النوم والإستيقاظ

حاول الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم بغض النظر عما إذا كان يوما عاديا أو عطلة نهاية الأسبوع أو مدة نومك في الليلة السابقة، كما اعتدت على ضبط المنبه من أجل الاستيقاظ باكرا، يمكنك أيضًا تحقيق الانتظام بالنوم من خلال ضبط المنبه من أجل تذكيرك بوقت النوم، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون بالنعاس قبل النوم فينبغي تجنب القيلولة اليومية المنتظمة، حيث تؤدي القيلولة إلى الأرق في معظم الأحيان.

3) جعل درجة حرارة الغرفة باردة نسبيا

كثير منا يجهل أهمية درجة حرارة الغرفة في تحقيق نوم صحي، حيث إنه من السهل على الإسان النوم في غرفة باردة بدلا من شديدة الدفء، لذا فمن الأفضل الحفاظ على درجة الحرارة في غرفة النوم باردة نسبيا خلال الليل بدرجة تزيد قليلا عن 17 درجة مئوية.

4) تجنب المكوث طويلا في الفراش إذا لم تشعر بالنعاس

لا تبقى في السرير مستيقظًا لمدة طويلة تزيد عن 25 دقيقة، لأن ذلك يجعل عقلك يعتقد أن الفراش مكان مناسب للاستيقاظ بدل من النوم، لذلك إذا لم تشعر برغبة في النوم، استيقظ واقرا كتابا تحت ضوء خافت في غرفة مختلفة أو مكان غير السرير وعد إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس فقط.

5) تجنب الكافيين

باتت هذه النصيحة الأشهر فيما يتعلق بمشاكل النوم والجميع يعي ذلك، لذا إذا كنت تريد ضمان الحصول على نوم جيد ليلا فيجب عليك تجنب الكافيين خلال فترة المساء، حيث يعمل الكافيين على جعل النوم أكثر صعوبة، ويمنعك من الوصول الى مرحلة النوم العميق.. يتواجد الكافيين بكثرة في القهوة والشاي بالإضافة إلى مشروبات الطاقة والشوكولاته.