الامير محمد بن سلمان يصل باكستان وعمران خان اول المستقبلين

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار وزراء الحكومة وقادة الجيش وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة الباكستانية.

ويرافق ولي العهد السعودي وفد رفيع يضم أمراء ووزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وإعلاميين.

وكان ولي العهد السعودي غادر في وقت سابق في جولة تشمل باكستان والهند والصين، يلتقي خلالها قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصدر اليوم الأحد بيان للديوان الملكي جاء فيه.

“بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد 12 / 6 / 1440هـ الموافق 17 / 2 / 2019م لزيارة كل من: (جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية)، يلتقي خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.