بالمستندات – المسابقات تكشف المواعيد الجديدة للدوري والكأس

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية..

وأشارت لجنة المسابقات، إلى أن ذلك يعتبر بمثابة التأكيد على إعلانها السابق عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية ، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت التعديلات على النحو التالي..