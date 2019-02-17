وصفة طبيعية بالقهوة لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - تحاول الكثير من النساء أن تجعل بشرتهن أكثر إشراقاً باتباع كافة السٌبل الممكنة ولكن في معظم الأحيان تبوء معظم محاولتهن بالفشل فى إعطائهن النتائج المرجوة، حيث أن تعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية، والتلوث والعوامل البيئية الأخرى تؤدي إلى إتلاف الجلد وسواد البشرة كذلك عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة تجعل وجهنا يبدو جاف ويفقد نضارته لذلك، من المهم علاج هذه المشاكل واستعادة صحة بشرتك، لذلك سوف نقدم لك وصفة طبيعية باستخدام القهوة والشوفان لعمل مٌقشر فعال للبشرة نقلا عن موقع Boldsky

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان.

½ ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة كبيرة من العسل الخام.

بضع قطرات من الحليب.

طريقة العمل:

أولًا.. قومى بمزج الشوفان مع مسحوق القهوة والعسل الخام لجعله مسحوق ناعم، ثم خذي وعاء نظيف وأضيفى القليل من الحليب إلى المزيج بحيث يكون اتساق العجينة خشن حتى تتمكنى من فركه على البشرة، وبعد ذلك ضعى المكونات على وجهك وافركيها بحركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك لمدة من 2-3 دقائق، يمكنك تركها لمدة 5-10 دقائق أخرى.

وأخيرًا.. بعد انتهاء الوقت المحدد قومى بغسله بالماء الفاتر وتجفيف وجهك بمنشفة ناعمة كما يمكنك وضع مرطبك الخاص على وجهك لترطيب بشرتك، قومى بتكرار الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.