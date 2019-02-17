سموحة يهزم بترو أتليتكو ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسلة

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - نجح رجال سموحة لكرة السلة في التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بعد تصدر المجموعة الرابعة والفوز على بترو أتليتكو.

تغلب سموحة على بترو أتليتكو بنتيجة 79-62 في مباراة سيطر عليها الفريق السكندري منذ البداية.

وكان سموحة قد حسم تأهل كمتصدر للمجموعة بعد الفوز على فريقي COSPN من مدغشقر ومنظم مباريات المجموعة، بالإضافة للفوز على مازيمبي.

وسبق لفريق بترو أتليتكو الأنجولي حصد لقب بطولة إفريقيا مرتين أخرهما في 2015 بجانب الحصول على الميدالية الفضية خمس مرات.

وبذلك يمثل الأهلي وسموحة مصر في ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وتختتم مباريات دور المجموعات يوم 10 مارس المقبل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي من البطولة في الفترة من 22 مارس إلى 14 أبريل بنظام الذهاب والعودة.

ويتأهل أربعة فرق للمربع الذهبي وتقام المرحلة النهائية في الفترة من 3 إلى 5 مايو إذ يلتقي كل فريق بالثلاثة الآخرين في دورة مجمعة ببلد أحد الأندية المتأهلة.