شاهد..أطباء ينجحون في إزالة ورم نادر من ذراع رجل بعد 30 سنة

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - رافق ورم من نوع نادر رجل لمدة 30 عامًا، حتى تمت إزالته نهائيًا بعد هذه السنوات الطويلة، التي التف فيه الورم على ذراع الرجل.

وظهر الورم في البداية على ذراع الرجل بحجم البازلاء، وأخذ ينمو هذا الورم البرتقالي على ذراعه لمدة 30 عاما، ليقوم الطبيب بإزالة الورم الذي قدر بعدة كيلوجرامات، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وأوضح الطبيب المعالج لحالة المريض، أن هذا الورم والذي يطلق عليه “Lipomas ” عبارة عن أنسجة دهنية، وعادة ما تكون لينة على اللمس وغير مؤلمة.

وأضاف الطبيب أن حجمه يبدأ من حجم البازلاء إلى عدة سنتيمترات، كما أنه ينمو ببطء وتظهر عادة على الكتفين والصدر والذراعين والظهر والقاع أو الفخذين.