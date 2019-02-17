انت الان تتابع تفاصيل خبر مال وجمال وأفكار.. كيف تؤثر "الفاشينيستا" على الفتيات؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 05:24 مساءً - تحاول رهف محمد (18 عاماً)، من خلال متابعتها لصفحات "الفاشينيستا" على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدة بلدان عربية، أن تقلد ما فيها، وأن تكون مثلهم في ملبسهم أو اهتماماتهم، لكنها لا تستطيع، وتقع في دائرة المقارنة وحلم التغيير دائماً، إلا أن غيرها يأخذ من هذه الحسابات ما يفيده بعدة مجالات.

الكثير من الفتيات اللواتي يتابعن صفحات "الفاشينيستا" يأملن أن يصلن إلى ما وصلت إليه تلك الشخصيات الشهيرة، وما بين الانبهار بالأفكار والجمال والحياة المرفّهة أو حتى الفعّالة والسعيدة، والإعجابات والمشاركات، تواصل هذه الصفحات الصعود لتؤثر بالعديد من الأشخاص إيجاباً وسلباً.

وتعكس صفحات "الفاشينيستا" جزءاً من حياة أشخاص يسيرون على الموضة وينسقون أزياءهم حسب ذوقهم الشخصي، ولا يقلدون الناس أبداً، ليكونوا مميزين بمظهرهم دوماً، ويقدموا محتوى مختلفاً عن غيرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على موقع "إنستغرام".

وتبين رهف لـ"الخليج 365" الأسباب التي تصطدم بها وتمنعها من أن تكون مثلهن، قائلة: "المال الوفير غير متاح لي، وأنا صغيرة، لكني في كل مرة أنظر إلى نفسي فيها بالمرآة أشعر أني مختلفة جداً عنهن، وأحاول أن أكون مثلهن وأقلدهن، لكني لا أستطيع بتاتاً"، وتضيف: "قد يكون ما أفعله خطأ لكني أشعر أني أنجرّ خلفهم".

ومن أماكن وبلدان عديدة، ترى الصور الملونة الزاهية التي تعكس الجمال والوجه البهيّ، والنصائح والأفكار المختلفة، لتحصد هذه الصفحات آلاف الإعجابات مع اختلاف طبقات المتابعين وأعمارهم.

البعض يرى أن هذه الصفحات تضيف محتوى إيجابياً وتقدم أفكاراً عن الأزياء والسفر وغيرها، والبعض الآخر يرى أنها تسعى فقط للمال والتسويق لبعض المنتجات، وجمع الإعجابات والشهرة فقط.

وتقول مصممة ومدونة الأزياء روان بسومي (26 عاماً)، التي يتابعها ما يزيد على 141 ألف شخص على "إنستغرام"، إن "الفاشينيستا" تكون حياتها حول الموضة والتجميل، "ولكني لا أصنف نفسي ضمن ذلك".

وتصنف بسومي نفسها بأنها تؤثر على الناس في مجال الأزياء، وتدوّن حولها، فهي تصمم وترتدي ما تصممه وتقنع الناس به.

وتحتوي صفحات بسومي على تصاميمَ لها وتقدم أيضاً طرائق مختلفة لاختيار الملابس.

وبينت بسومي أن هذا العمل أضاف لها العديد من الأشخاص في حياتها، بالإضافة إلى محبتهم لها، وهذا جعلها واثقة بشكل أكبر بتصاميمها.

أما زينة حمارنة (32 عاماً)، التي تملك شركة تسويق في الأردن، ويتابعها نحو 60 ألف شخص على "إنستغرام"، ويصنفها كثيرون بأنها "فاشينيستا"، فتقول: "أنا لا أصنف نفسي كذلك، لست ممن يتبع الموضة. وأفضل اللون الأسود لأنه يسهل علي الاختيار، ولا أهتم بالعلامات التجارية".

وحول تأثير هذه الحسابات على الفتيات، تبين حمارنة لـ"الخليج 365" أن "السوشيال ميديا وحياة المدونين سيف ذو حدين، فهناك من يعرضون نبذة عن حياتهم، ولكننا نرى من خلالهم أشياء جديدة في عالم الموضة والصيحات وما يناسب جسدنا وبشرتنا من ملابس، ويكون محتواهم جميلاً، وهناك نوع آخر يحطم معنويات الفتيات المراهقات عندما يعدّلون صورهم على فوتوشوب ويعرضون أشكالاً غير حقيقية".

وبينما هناك من يحاول "أن يدخلنا إلى منزله ونرى الجانب الإنساني الخاص به، ونشعر أنه جانب حقيقي من حياتهم، هناك على عكس ذلك من يحاولون تمثيل الكمال؛ بخصر نحيل، وجسم رشيق، ولكنهم في الحقيقة غير ذلك"، وفق ما تقول حمارنة.

وترى المدونة حمارنة أن "هناك من يقدمون محتوى غير عادي ومفيد لأبناء البلاد العربية، سواء فيما يتعلق بالسفر أو الإنتاج أو الأمور الطبية، ويكون بطرق جميلة ومحترفة ويزداد عدد متابعيهم، وهم يبدعون حقاً"، متمنية أن "يزيد عدد الأشخاص الذين يقدمون محتوى فعلاً، وليس فقط ماذا يرتدون اليوم".

وعن المحتوى الذي تنشره وجذبت به الآلاف، تقول حمارنة لـ"الخليج 365": "أشارك ما يحدث معي في عملي وسفري، وقليلاً جداً أن أشارك ما أرتدي من ملابس، وأحب أن أتكلم عن السوشيال ميديا وريادة الأعمال والعلاقات العامة، لأنه مجال عملي".

ولا تعتمد حمارنة على هذا الحساب كعمل لها، إذ إنها تكتب لحبها للكتابة منذ صغرها، وقد أتاحت لها هذه المنصة الكتابة عبرها.

ومن الإيجابيات التي حصلت عليها من هذه المتابعات الكثيرة على حسابها تقول حمارنة إنها فتحت عيونها على عالم كبير لم تكن تتخيل أنه موجود، وتعاملت مع الماركات العالمية التي تحبها من شركات طيران وسيارات وفنادق.

ما تأثير هذه الصفحات؟

هناك من يتابع هذه الصفحات لأخذ فكرة حول الملابس أو التجميل أو السفر، أو حتى لرؤية الأشكال والأماكن الجميلة، ما يكوّن لهم تغذية بصرية وينقلهم إلى عوالم أخرى أو غيرها.

وتقول دعاء طلال (23 عاماً) إنها تتابع صفحات أشخاص بمواضيع ضمن اهتمامها، وترى أن هؤلاء الأشخاص يكونون مواكبين لهذه المواضيع ويتبنّونها، ومن الممكن أن تأخذ أفكاراً مميزة منهم.

وهم يسهلون عليها عملية البحث لاطلاعهم الدائم على تطورات هذا الأمر، مؤكدة أنها تأخذ ما يناسبها فقط.

وتضيف دعاء لـ"الخليج 365": لا أفكر أن أكون مثلهم؛ لأن كل شخصية مختلفة عن الأخرى، وما يكون مناسباً لغيري قد لا يكون مناسباً لي، ومن الخطأ تقليد الآخرين، وهذا له تأثير سلبي ويطمس الشخصية".

وأشارت إلى أنه خلال تتبع هذه الصفحات من المهم أن تكون لكل فتاة لمسة خاصة بها. معبرة عن حزنها على الفتيات اللواتي بعتبرن بعض المشاهير قدوة لها، وتحاول أن تفعل مثلهم مهما كان.

ومن الممكن أخذ بعض الأشياء من هذه الصفحات واستخدامها بالأسلوب الخاص لكل شخصية، وفق ما ترى دعاء.

فيما لا تهتم منال جاد الله (28 عاماً) بمتابعتهم؛ "لأن محتوى صفحاتهم تجاري فقط".

وتضيف في حديثها لـ"الخليج 365" أن "الفتيات يسعين ليَكُنَّ غير أنفسهن ويهتممن بأمور تافهة تبعدهن عن التركيز في الأمور الجوهرية، وتحوّل تفكيرهن وتركيزهن ليكون نسخة عن هؤلاء الفتيات".

وبينت أن المتابعات لهذه الصفحات يعتبرن أن هؤلاء المشاهير هم "النموذج المتكامل للفتاة العصرية الجميلة".

وتعلق مصممة الأزياء بسومي على ذلك قائلة لـ"الخليج 365": "من الممكن أن يؤثر ذلك على الأشخاص، وأن يفكروا أن ما ينشر واقع أو لا، وقد يظهر الناشر شيئاً ويخفي آخر". فهي تؤيد أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تظهر كل شيء.

ماذا عن الفاشينيستا المحجبة

من جهة أخرى، تواجه "الفاشينيستا المحجبة" العديد من الانتقادات؛ حول كيفية الحجاب وطريقة تركيبه وألوانه وغيرها.

وترى غيداء أبو خيران، المتخصصة في علم النفس، أن الانتقاد لظاهرة "الفاشينيستا المحجبة" ينبع من أنها أصبحت جزءاً من حركة الرأسمالية العالمية؛ إذ لم يعد الحجاب رمزاً دينياً كما كان سابقاً، وإنما سلعة فيها نزعة فردية وانفتاح وحب الظهور.

وأشارت أبو خيران، في حديثها إلى "الخليج 365"، للتنويع في الحجاب ما بين مكان وآخر، وذكرت الحالة التي في تركيا فهي "تواكب الموضة العالمية"، على حد وصفها.

وترى المختصة النفسية أن ظاهرة "الفاشينيستا المحجبة" تحرك الجمود المرتبط بالحجاب، وتعد محاولة للخروج من الرتابة التي مشت عليها المجتمعات طويلاً.

فيما تكمن السلبيات في هذه الظاهرة بالاستعراض وحب الظهور الذي يحكم وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما بينت أبو خيران.

وأضافت إلى "التأثيرات تصوير الحياة السعيدة والإيجابية المطلقة، التي تدخل في مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي".

وعن ردود فعل الفتيات حول هذه الظاهرة، تقول أبو خيران لـ"الخليج 365": إن معظم صور الحجاب التي تظهر على هذه المواقع غير موجودة لدى الكثير من الفتيات ما يحدث قلقاً لديهم ورغبة غير قابلة للتحقيق، ما يبقي العقل في حالة مقارنة دائمة.