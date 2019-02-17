البدل الكاروهات تسيطر على أسبوع نيويورك للموضة

سيطرتْ بِدَل الكاروهات على إطلالات عارضات الأزياء، في اليوم الرابع، من أسبوع نيويورك للموضة، وتنوّعت بين الكاروهات المُستوحاة من الحمار الوحشي حتى جلد الثعبان.

اروهات قد بدأت بالظهور في وقتٍ مبكر من العام الماضي، عندما أطلقتها أزياء "شير هورويتز Cher Horowitz" ضمن موضة خريف 2018، والآن، تعود مرةً أخرى للواجهة ولكن

بسيطرةٍ أكبر، أولًا في عروض أسبوع الموضة للرجال في نيويورك، وحاليًا في عروض أسبوع الموضة للنساء، وتراوحت بين البدل الفضفاضة والبدل الضيّقة المتناسبة مع حجم الجسم.

وكانت صيحة بدل الكونجحتْ نجمات ستايل الشارع في لفت الأنظار، ببدلهن تلك التي جاءت بنقوش وألوان مختلفة وأغلبها من الكاروهات، مع أحذية البوت العسكريّ المُكتنز.

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