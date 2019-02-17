انت الان تتابع تفاصيل خبر تعليق دوام مدارس وجامعة عجلون الأردنية إثر أحداث أمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 03:49 مساءً - قرر وزير التربية والتعليم الأردني تعليق الدوام الدراسي والجامعي في محافظة عجلون شمالي البلاد، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة، وتجدُّد عمليات إطلاق النار في أثناء احتجاجات على قتل الأجهزة الأمنية مواطناً أردنياً.

وأكد وزير التربية والتعليم الأردني، وليد المعاني، أمس السبت، في تصريح له، أنه سيتم تعليق الدوام في المدارس والجامعات اليوم الأحد، على أن يُعوَّض بيوم السبت المقبل.

وتوفي شخص وأصيب 6 آخرون، بينهم 4 من الأجهزة الأمنية، في أحداث شغب بدأت من ليل الجمعة ببلدة عنجرة في عجلون، كما تعرضت مبانٍ حكومية وأمنية لإطلاق نار، من بينها منزل محافظ عجلون، حسبما أفادت مديرية الأمن العام.

وتجدد إطلاق النار في مدينة عنجرة، شمالي الأردن، مساء السبت، من قِبل محتجين على مقتل شاب في "مشاجرة" مع الأمن، الجمعة.

ووقع الحادث مساء الجمعة، إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية، تطورت بعد تدخُّل آخرين إلى أعمال شغب، تبعها إطلاق أعيرة نارية.

وفي وقت سابق من السبت، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن دورية أمنية أوقفت، ليل الجمعة، مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية، قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.

وأوضح السرطاوي أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ وهو ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة 4 من رجال الأمن".

وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة، في حين يخضع الآخر للعلاج".