ثلاث طرق لتطبيق كريم الأساس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كريم الأساس، كما يوحي الاسم هو الخطوة الأساسية الأولى للحصول على ماكياج جيد، بمجرد وضع كريم الأساس يصبح من السهل وضع كل شئ آخر، تواجه الكثيرات من النساء صعوبة في الحصول على مظهر طبيعي لأنهن لا تعرفن كيفية شراء أو تطبيق كريم الأساس.

عندما يتمكن الآخرون من رؤية كريم الأساس الخاص بك على وجهك، فهذا يعني أنك أخطأت في نقطة ما فكرة كريم الأساس أن يكون ممزوجا بشكل جيد وغير مرئي بقدر الإمكان ليمنحك مظهرا طبيعيا لا نظير له.

قبل تطبيق الكريم يجب أن تبدئي بتنظيف وجهك جيدا، بعد ذلك يجب أن تنتقلي إلى الترطيب بحيث لا تشعر بشرتك بالجفاف أو الحكة، هذا أمر مهم أيضا بحيث تكون لديك بشرة سلسة للعمل عليها.

اسمحي للمرطب بأن يستقر لمدة 5 دقائق على الأقل ثم ضعي البرايمر، من المهم وضع البرايمر قبل وضع كريم الأساس لمساعدتك على مزجه بشكل جيد وبالتالي الحصول على مظهر طبيعي.

بمجرد الانتهاء من وضع البرايمر لديك ثلاث طرق مختلفة لتطبيق كريم الأساس يمكنك الاختيار بينها:

1- بواسطة الأصابع:

في البدايات اعتادت النساء على تطبيق كريم الأساس بواسطة أصابعهن لأنها تسمح بالحد الأقصى لمزج كريم الأساس، وعلاوة على ذلك كانت طريقة مثالية لإنقاذ بشرتك من الفرش الصلبة التي تفرك الجلد بشدة. يسمح أيضا المزج بواسطة الأصابع بتطبيق أكثر تناسقا لكريم الأساس مما يضمن عدم ترك أي أجزاء غير ممزوجة من الكريم على وجهك، ومع ذلك في هذه الأيام بما أن الفرش أصبحت أكثر ليونة وأصبح الناس أكثر وعيا بالنظافة فإن استخدام الأصابع ليس شائعا.

2- بواسطة الفرش:

إذا كنت شخصا واعيا للنظافة الشخصية وتعلمين أن يديك نظيفتان وخاليتان من الجراثيم طوال الوقت فمن المحتمل أن يبدو استخدام الأصابع أسهل وملائمًا أكثر، ومع ذلك فإن معظم الميكب أرتيست هذه الأيام يفضلون استخدام الفرش، هناك فرش خاصة بأشكال وأحجام محددة مصممة لمساعدتك على مزج كريم أساسك بشكل جيد، وعند استخدام الفرش فقط تأكدي من أنها نظيفة وصحية للاستخدام لتجنب مشاكل البشرة.

3- بواسطة الإسفنج:

بعض الناس يحبون أيضا استخدام الإسفنج لتطبيق كريم الأساس، فالإسفنج ناعم وهو جيد لأغراض المزج، كما أنه هو الأفضل عندما يكون عليك مزج الكريم السائل والبودرة الجافة بحيث لا تتركين أية بقع على وجهك بدون مزج، الإسفنج متوفر بأشكال وأحجام مختلفة لأغراض الماكياج المختلفة.