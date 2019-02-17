اليوم – الزمالك يواجه إنبي للإبتعاد بصدارة الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 08:39 صباحاً - يخوض الزمالك مواجهة سهلة نسبيا أمام إنبي، الذي يستضيفه في السادسة مساء الأحد، بملعب بتروسبورت، في الجولة 22 من الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.

في المقابل يحتل إنبي، المركز 15 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة.

وتبدو المباراة سهلة بالنسبة للزمالك بسبب المستويات التي يقدمها الفريق البترولي في الموسم الحالي، حيث لم يحقق الفوز سوى في 4 مباريات فقط، مقابل 9 تعادلات و8 هزائم.

على الجانب الآخر، لم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة سوى مرة وحيدة في الموسم الحالي، مقابل 15 انتصارا و3 تعادلات.

الفريق الأبيض يستهدف مواصلة مسيرته بالدوري، لتأمين الصدارة، قبل العودة مجددا لبطولة الكونفدرالية الذي يعاني فيها بعد خسارة كبيرة من جورماهيا الكيني بنتيجة 2-4، وتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 1-1، علما بأن سيلاقي الأحد المقبل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بمصر، وقبله بثلاثة أيام فريق طلائع الجيش في الجولة 23 للدوري المحلي.

وكانت مباراة الفريقين بالدور الأول انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1.

الزمالك استعاد لاعبه محمد إبراهيم الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة، بينما استبعد مدربه السويسري كريستيان جروس 4 لاعبين لأسباب فنية هم: محمود عبد العزيز وعمر صلاح ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، فضلا عن غياب مصطفى فتحي وإبراهيم حسن للإصابة وحازم إمام للإيقاف.