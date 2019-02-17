التعليم: تطبيق زي موحد للمعلمين هدفه إبداء شكل جمالي على المدارس

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 08:39 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن مبادرة الزي الموحد للمعلمين طبقت في البداية على الطلاب بمحافظة الوادي الجديد، وكان لها أثر طيب، معقبًا: “بقينا عاملين زي المدارس الخاصة”.

وتابع “التداوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء السبت، أن هذه المبادرة امتدت بعد ذلك إلى المعلم، لافتًا إلى أن الزي الموحد عبارة عن “بلطوا” يتم ارتدائه داخل المدرسة، وهذا البلطو يتم تصنيعه داخل المدارس الفنية بالوادي الجديد.

وأشار، إلى أن الهدف من هذا القرار إبداء شكل جمالي على المدارس، وليس تحقيق أي ربح مادي.

وأوضح، أن محافظة الوادي الجديد تتحمل نصف تكلفة هذا الزي الذي يقدر بـ140 جنيه، مضيفًا أن نسبة كبيرة من المعلمين تقبلوا هذا القرار.