هذه الإطلالة تسيطر على موضة الربيع لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تسيطر إطلالة الجبمسوت أو الـ "Utility Look" على الموضة النسائية في ربيع وصيف 2019، حيث تألقت بها أخيراً عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Stella McCartney وGivenchy وLoewe وSies Marjan، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وأوضحت خبيرة الأزياء الألمانية سونيا غراو، أن إطلالة ملابس العمال تمتاز بقصات عملية وخامات متينة، حيث إنها تتجسد في الملابس أحادية القطعة مثل "الجمبسوت"، أو "الأفرول"، وتشتمل على الكثير من الجيوب، وتأتي مصنوعة من الجبردين مثلا، في حين تكتسي غالباً بألوان مثل الكاكي والبيج والكريمي.

وأضافت غراو أن هذه الإطلالة تمتاز بطابع ذكوري، مشيرة إلى إمكانية إضفاء طابع أنثوي عليها من خلال تنسيق الملابس مع قطع مفعمة بالأنوثة كالقطع المصنوعة من الحرير والأحذية الرقيقة كالصندل ذي الأربطة، ومن خلال الإكسسوارات أيضاً كالحلى المصنوعة من الكريستال البراق.