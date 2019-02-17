عكاشة للمشاهدين: “انتوا هتجيبوا أجلي”

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة إلى المشاهدين، قائلا:” إنتوا ورايا لغاية ما تجيبوا أجلي.. وبزعل لأنكم مغيبين ومش ماشيين في الركاب معنا.. بس والله انا بحبكوا”.

وأضاف في برنامجه ” مصر اليوم ” المذاع على قناة ” الحياة”: ” انتوا ناس طيبين أسمعوا كلامي لأنني لا أغش ولا أغير مبادئي، والناس في القهاوي والميكروباصات والقطارات بتشتكي من قلة الدخل ونقص الأموال، وربنا هيرزق كل الغلابة المتواجدين في مصر”.

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