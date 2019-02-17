عكاشة: المصريين كسالى وجابولي أمراض الشتا والصيف

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تخوض أخطر وأكبر المعارك في تاريخها الحديث وعلى رأسها حروب الجيل الخامس، وهى محاطة بالكثير من الأعداء، موضحا: ” 75 % من الشعب المصري كسالى، وجابولي أمراض الصيف والشتاء ويتفننون فى اختلاق المبررات”.

وأضاف ” عكاشة ” في برنامجه ” مصر اليوم ” المذاع على قناة ” الحياة”،: ” المصريون بيطلعوا مبررات كثيرة بأنهم لا بينتجوا ولا بييدعوا لانهم لا يملكون الأموال، وانا نفسي أدخل سوبر ماركت كبير ملقهوش زحمة”.

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