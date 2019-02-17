قوات الأمن الفرنسية تعتدي علي مراسل قناة العربية-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

عرضت فضائية “العربية” فيديو لاعتداء الشرطة الفرنسية على مراسها في باريس، وتعرض مراسل قناة “العربية” الإخبارية للاعتداء من قبل السلطات الفرنسية ومنعه من التصوير خلال تغطية المباشرة علي الهواء لاحتجاجات السترات الصفراء.

وكان أخبرهم بعمله كصحفي بكلا اللغتين العربية والفرنسية، قائلا “أنا صحفي ومن حقي تصويركم وتأدية عملي”.

وكانت الشرطة الفرنسية تعتقل أحد متظاهري السترات الصفراء، وقد فوجئوا بتغطية المراسل لتلك اللقطة، وقاموا بمنعه من التصوير وإخراجه عن نقاط المظاهرة.

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