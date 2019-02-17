كيف تخطط بذكاء لعطلة مميزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في الكثير من الأحيان يسافر البعض في رحلة سياحية دون أن يضعوا خطة محددة تساعد على سير رحلتهم بالشكل الأمثل، وتقيهم من الوقوع في المشاكل الغير متوقعة.

ومن هنا تبرز الحاجة للتخطيط جيداً قبل القيام بأية رحلة إلى الخارج، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسير الأمور على ما يرام أثناء السفر.

فيما يلي بعض النصائح التي أوردها موقع "ريال سيمبل" الإلكتروني، للتخطيط الحكيم قبل القيام بأي رحلة:

1-حدد خياراتك:

قبل أن تقوم بالحجوزات المختلفة لتذاكر الطيران أو غرف الفندق، تحقق من الأسعار جيداً، وحدد ما يناسبك لكي لا تتفاجأ بنفقات إضافية عند الوصول.

2-اختيار شركة طيران مناسبة:

حاول أن تختار شركة طيران تناسب ميزانيتك، وخط سير رحلتك، حتى لا تعاني من التأخير والإرهاق الذي قد ينجم عن اختيار رحلات طيران تتطلب الانتظار لساعات طويلة في كل محطة من محطات رحلتك.

3-استشارة وكيل السفر للرحلات البحرية:

لا تقم بحجز رحلة بحرية على الإنترنت بنفسك، وحاول أن تستشير وكيلاً موثوقاً للسفر، والحصول على الخيار الأفضل بالنسبة لك، إضافة إلى أن وكالات السفر قد تمكنك من الحصول على أسعار مخفضة.

4-سافر بذكاء:

بعد حجز رحلتك، تعرف على كيفية الالتزام بميزانيتك أثناء السفر، واحصل على الخرائط اللازمة للرحلة، وتعرف على وسائل المواصلات العامة وأسعارها في البلد الذي تنوي السفر إليه.