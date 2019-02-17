كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة خروج سيارة رباعية الدفع عن مسارها وسقوطها من قمة جبل.

والجبل في محافظة فيفاء داخل منطقة جازان جنوب غربي المملكة، ورصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث حيث انحرفت السيارة ثم هوت إلى سفح الجبل نظرا لعدم وجود سياج مانع وانقلبت مرات عدة.

وإلى الأن لم يُعرف بعد مصير من كانوا في السيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط سيارة من أعلى قمة جبل في السعودية-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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