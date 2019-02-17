كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الغد” الأردنية، كيف تمكن رجل مصري شجاع من كسر شوكة لصّين مسلحين حاولا نهب خزينة سوبر ماركت.

وكان ذلك في منطقة الصويفية غربي العاصمة الأردنية عمّان.

كانت هذه تفاصيل خبر مصري شجاع يحبط سطوا مسلحا في الأردن-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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