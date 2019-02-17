توفيق عكاشة المشاهدين: “استحملوني لغاية ما ربنا ياخدني”-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة،: “استحملوني لغاية ما ربنا ياخدني”.

وتوجه عكاشة، بالاعتذار إلى مشاهديه، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء السبت، مشيرا أنه يمر بظروف صحية ونفسية تمنعه من الظهور بكامل قوته، معقبا: “استحملوني لحد ما ربنا ياخدني أو ربنا يشفيني وياخد بإيدي”.

وقال “عكاشة”، إنه يعلم أن لديه مشاهدين على مستوى العالم العربي، لذلك تحامل على نفسه، وحرص على الالتزام بموعد برنامجه، مضيفا: “لدي قبول لدى المشاهدين ومتابعين ليسوا في مصر فقط”.

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