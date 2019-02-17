بالفيديو.. بورتو يستعيد نغمة الإنتصارات في الدوري البرتغالي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - أوقف بورتو مسلسل نزيف النقاط في الدوري البرتغالي، بعد أن فاز على ضيفه فيتوريا سيتوبال بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.

وعلى ملعب (الدراجاو)، سجل أصحاب الأرض هدفا في كل شوط، حيث افتتح المكسيكي إيكتور إيريرا باب التسجيل في الدقيقة 15.

ثم أمن فرانسيسكو سواريز الفوز في الدقيقة 65، وذلك بعد أن لعب سيتوبال منقوصا من لاعب بطرد إيبر هنريكي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 53.

وبعد تعادلين متتاليين، استعاد حامل اللقب نغمة الفوز في البطولة ليبتعد بالصدارة مؤقتا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وغريمه بنفيكا، بعد أن أصبح رصيده 54 نقطة.

بينما ظل رصيد سيتوبال عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.