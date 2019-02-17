كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - أوقف بورتو مسلسل نزيف النقاط في الدوري البرتغالي، بعد أن فاز على ضيفه فيتوريا سيتوبال بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.
وعلى ملعب (الدراجاو)، سجل أصحاب الأرض هدفا في كل شوط، حيث افتتح المكسيكي إيكتور إيريرا باب التسجيل في الدقيقة 15.
ثم أمن فرانسيسكو سواريز الفوز في الدقيقة 65، وذلك بعد أن لعب سيتوبال منقوصا من لاعب بطرد إيبر هنريكي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 53.
وبعد تعادلين متتاليين، استعاد حامل اللقب نغمة الفوز في البطولة ليبتعد بالصدارة مؤقتا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وغريمه بنفيكا، بعد أن أصبح رصيده 54 نقطة.
بينما ظل رصيد سيتوبال عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بورتو يستعيد نغمة الإنتصارات في الدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.