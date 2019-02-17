تفاصيل إطلاق القمر الصناعي “إيجيبت سات إيه”

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المصري “إيجيبت سات إيه” في 21 فبراير.

وأشار “الشافعي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم السبت، إلى أن القمر الصناعي نتاج عملية تصنيع مشتركة مصرية روسية.

وأوضح خدمات القمر الصناعي لن تكون مقتصرة على مصر، موضحا أن ما يتيحه القمر الصناعي المصري من إمكانيات سيكون في خدمة كل العرب والأفارقة، لافتة أن هذا القمر هو نتاج جهد مجموعة من الباحثين المصريين، منوها بأن إطلاق هذا القمر يؤكد أن الإدارة المصرية عازمة على إدخال التكنولوجيا في مصر.

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